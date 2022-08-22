Латвія знесе пам'ятник радянської доби за тиждень після Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Латвія у вівторок знесе пам'ятник радянської епохи, присвячений перемозі Червоної Армії над нацистською Німеччиною, заявила влада через тиждень після того, як Естонія знесла аналогічну пам'ятку. Про це УНН пише з посиланням на Delfi.
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Пам'ятник, збудований 1985 року, коли Латвія ще була частиною Радянського Союзу, у вівторок буде знесено за допомогою техніки, повідомив виконавчий директор латвійської столиці Яніс Ланге. Він сказав, що пам'ятку буде розібрано на частини без застосування вибухівки.
Бетонний обеліск є частиною комплексу, до якого входять дві групи статуй — група з трьох червоноармійців та з іншого боку жінка, яка представляє "Батьківщину" з високо піднятими руками. Весь комплекс буде знесено.
У Латвії, яка має 214-кілометровий кордон із росією, проживає велика група етнічних росіян. У щорічне свято Дня Перемоги 9 травня вони збираються перед пам'ятником, щоб покласти квіти, а також організовуються концерти.
Ця подія викликала суперечки серед жителів. У вихідні Латвійсько-російський союз заявив, що планує провести акцію протесту. Група стверджує, що зібрала понад 10 тисяч підписів людей, які виступають проти знесення пам'ятника.
Але виконавчий директор латвійської столиці Яніс Ланге заявив, що Ризька дума не дасть їм дозволу на проведення акції протесту.
Доповненя
У країнах Балтії знесли багато пам'яток, які прославляють Радянський Союз чи комуністичних лідерів.
У 2007 році перенесення пам'ятника солдату Червоної Армії часів Другої світової війни до столиці Естонії Таллін викликало багатоденні заворушення.
Минулого тижня Естонія прибрала пам'ятник радянської доби з танком неподалік міста Нарва і перемістила копію танка у військовий музей на північ від Таллінна.
Латвія, Естонія та Литва зайняли жорстку позицію проти вторгнення росії до України.