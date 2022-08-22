Латвия снесет памятник советской эпохи через неделю после Эстонии

Детали

Памятник, построенный в 1985 году, когда Латвия еще была частью Советского Союза, во вторник будет снесен с помощью техники, сообщил исполнительный директор латвийской столицы Янис Ланге. Он сказал, что памятка будет разобрана на части без применения взрывчатки.

Бетонный обелиск является частью комплекса, в который входят две группы статуй — группа из трех красноармейцев и с другой стороны женщина, представляющая "Родину" с высоко поднятыми руками. Весь комплекс будет снесен.

В Латвии, имеющей 214-километровую границу с россией, проживает большая группа этнических россиян. В ежегодный праздник Дня Победы 9 мая они собираются перед памятником, чтобы возложить цветы, а также организуются концерты.

Это событие вызвало споры среди жителей. В выходные Латвийско-российский союз заявил, что планирует провести акцию протеста. Группа утверждает, что собрала более 10 тысяч подписей людей, выступающих против сноса памятника.

Но исполнительный директор латвийской столицы Янис Ланге заявил, что Рижская дума не даст им разрешения на проведение акции протеста.

Дополнение

В странах Балтии снесли много памятников, прославляющих Советский Союз или коммунистических лидеров.

В 2007 году перенос памятника солдату Красной Армии времен Второй мировой войны в столицу Эстонии Таллин вызвал многодневные беспорядки.

На прошлой неделе Эстония убрала памятник советской эпохи с танком недалеко от города Нарва и переместила копию танка в военный музей к северу от Таллинна.

Латвия, Эстония и Литва заняли жесткую позицию против вторжения россии в Украину.