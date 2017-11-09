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Латвія зафіксувала біля кордону військові кораблі і підводну лодку РФ

Київ • УНН

 • 17212 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У латвійській економічній зоні військово-морські сили країни зафіксували російські кораблі і підводний човен. Про це повідомили латвійські Національні збройні сили у Twitter, передає УНН.

"9 листопада військово-морські сили ідентифікували в латвійській ексклюзивній економічній зоні корабель "Каштан", корабель класу "Пархим II" і підводний човен класу "Кіло" Збройних Сил Росії", - сказано у повідомленні.

Це не перший випадок, коли військові кораблі наближуються до кордону Латвії.

Нагадаємо, 18 вересня латвійські військові помітили поблизу берегів країни декілька російських військових кораблів протягом двох днів.

LV ekskl. ekonom. zonā bruņotie spēki 09.11. identif. Krievijas BS kuģi “Kashtan”, Parchim II klases kuģi un Kilo klases zemūdeni

— NBS (@Latvijas_armija) 9 листопада 2017 р.

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