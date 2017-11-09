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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 14063 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 30882 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 42045 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 48056 просмотра

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13:14 • 44275 просмотра

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Латвия зафиксировала возле границы военные корабли и подводную лодку РФ

Латвия зафиксировала возле границы военные корабли и подводную лодку РФ

Киев  •  УНН

 • 17210 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В латвийской экономической зоне военно-морские силы страны зафиксировали российские корабли и подводную лодку. Об этом сообщили латвийские Национальные вооруженные силы в Twitter, передает УНН.

"9 ноября Военный-морские силы идентифицировали в латвийской эксклюзивной экономической зоне корабль "Каштан", корабль класса "Пархим II" и подводная лодка класса "Кило "Вооруженных Сил России", - говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда военные корабли приближаются к границе Латвии.

Напомним, 18 сентября латвийские военные заметили у берегов страны несколько российских военных кораблей в течение двух дней.

LV ekskl. ekonom. zonā bruņotie spēki 09.11. identif. Krievijas BS kuģi "Kashtan", Parchim II klases kuģi un Kilo klases zemūdeni

- NBS (@Latvijas_armija) 9 ноября 2017

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