Латвия зафиксировала возле границы военные корабли и подводную лодку РФ

"9 ноября Военный-морские силы идентифицировали в латвийской эксклюзивной экономической зоне корабль "Каштан", корабль класса "Пархим II" и подводная лодка класса "Кило "Вооруженных Сил России", - говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда военные корабли приближаются к границе Латвии.

Напомним, 18 сентября латвийские военные заметили у берегов страны несколько российских военных кораблей в течение двух дней.

LV ekskl. ekonom. zonā bruņotie spēki 09.11. identif. Krievijas BS kuģi "Kashtan", Parchim II klases kuģi un Kilo klases zemūdeni