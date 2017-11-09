Латвия зафиксировала возле границы военные корабли и подводную лодку РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В латвийской экономической зоне военно-морские силы страны зафиксировали российские корабли и подводную лодку. Об этом сообщили латвийские Национальные вооруженные силы в Twitter, передает УНН.
"9 ноября Военный-морские силы идентифицировали в латвийской эксклюзивной экономической зоне корабль "Каштан", корабль класса "Пархим II" и подводная лодка класса "Кило "Вооруженных Сил России", - говорится в сообщении.
Это не первый случай, когда военные корабли приближаются к границе Латвии.
Напомним, 18 сентября латвийские военные заметили у берегов страны несколько российских военных кораблей в течение двух дней.
LV ekskl. ekonom. zonā bruņotie spēki 09.11. identif. Krievijas BS kuģi "Kashtan", Parchim II klases kuģi un Kilo klases zemūdeni- NBS (@Latvijas_armija) 9 ноября 2017