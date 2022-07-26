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Латвія долучилася до справи України проти рф у Міжнародному суді ООН

Латвія долучилася до справи України проти рф у Міжнародному суді ООН

Київ • УНН

 • 131701 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Латвія подала до секретаріату Міжнародного суду ООН заяву про вступ у справу України проти рф. Про це у Facebook повідомила суддя Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від України Ганна Юдківська із посиланням на відповідний пресреліз, інформує УНН.

Цитата

"Латвія подала до секретаріату ICJ (Міжнародного суду ООН – ред.) заяву про вступ у справу щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти російської федерації)", –  повідомила Ганна Юдківська.

Деталі

Юдківська зазначила, що за статтею 63 статуту суду, коли йдеться про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі, кожна з цих держав має право вступити у процес. У цьому разі тлумачення, надане рішенням суду, буде так само обов’язковим для них.

Уряд Латвії заявив, що їхня держава, як учасниця Конвенції про геноцид, має прямий інтерес у тлумаченні, яке може бути включене до цієї угоди в рішенні суду під час розгляду. Також було зазначено, що Латвія хоче надавати свої пояснення щодо тлумачення Конвенції як по суті, так і щодо юрисдикції.

Наразі урядам України та рф запропоновано надати письмові зауваження щодо заяви Латвії.

Нагадаємо

У травні президент Володимир Зеленський повідомляв, що у Міжнародному суді ООН 42 держави стали на бік України у справі проти рф та готові приєднатися до позову.

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