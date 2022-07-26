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Латвия присоединилась к делу Украины против рф в Международном суде ООН

Латвия присоединилась к делу Украины против рф в Международном суде ООН

Киев • УНН

 • 131695 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Латвия подала в секретариат Международного суда ООН заявление о вступлении в дело Украины против рф. Об этом в Facebook сообщила судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины Анна Юдковская со ссылкой на соответствующий пресс-релиз, передает УНН.

Цитата

"Латвия подала в секретариат ICJ (Международный суд ООН – ред.) заявление о вступлении в дело по обвинениям в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против российской федерации)", –  сообщила Анна Юдковская.

Детали

Юдковская отметила, что по статье 63 устава суда, когда речь идет о толковании конвенции, участниками которой являются другие государства, чем участвующие в деле, каждое из этих государств имеет право вступить в процесс. В этом случае толкование, предоставленное решением суда, будет столь же обязательным для них.

Правительство Латвии заявило, что их государство, как участник Конвенции о геноциде, имеет прямой интерес в толковании, которое может быть включено в это соглашение в решении суда при рассмотрении. Также было отмечено, что Латвия хочет предоставлять свои объяснения по поводу толкования Конвенции как по сути, так и по юрисдикции.

Сейчас правительствам Украины и рф предложено предоставить письменные замечания по заявлению Латвии.

Напомним

В мае президент Владимир Зеленский сообщал, что в Международном суде ООН 42 государства стали на сторону Украины в деле против рф и готовы присоединиться к иску.

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