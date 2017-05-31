Квітневі морози знищили виноградники в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Весняні заморозки пошкодили чеські виноградники на півмільярда крон, тому моравські винороби не виключають, що в цьому році вартість їх вина зросте. Про це повідомив представник Союзу виноробів ЧР Тібор Нітрей, повідомляє УНН з посиланням на Around Prague.
За його словами, найбільше постраждали виноградники в Південно-Моравському краї, однак ситуація не є критичною, оскільки морози, які обрушилися на чеські області, мали локальний характер.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Французькі винороби можуть втратити до 50% врожаю винограду через квітневі заморозки
“Півмільярда крон — такого розміру досягли фінансові втрати чеських виноробів, викликані несподіваними морозами в середині весни цього року. Зараз саме стільки втратили винороби, але не можна виключати зміни як в кращий, так і в гірший бік. Сюрпризів може бути ще багато”, — додав Т.Нітрей.
Також він додав, що винороби зможуть підвести остаточні результати тільки після того, як отриманий напій буде поміщений в льохи.
Нагадаємо, українці стали пити більше вина.
Разом з тим, за словами експерта А.Безуглого, якість і різноманітність українського вина підвищується, хоча паралельно на вітчизняному ринку спостерігається збільшення кількості псевдо-імпортного вина.