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Квітневі морози знищили виноградники в Чехії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Весняні заморозки пошкодили чеські виноградники на півмільярда крон, тому моравські винороби не виключають, що в цьому році вартість їх вина зросте. Про це повідомив представник Союзу виноробів ЧР Тібор Нітрей, повідомляє УНН з посиланням на Around Prague.

Квітневі морози знищили виноградники в Чехії

За його словами, найбільше постраждали виноградники в Південно-Моравському краї, однак ситуація не є критичною, оскільки морози, які обрушилися на чеські області, мали локальний характер.

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“Півмільярда крон — такого розміру досягли фінансові втрати чеських виноробів, викликані несподіваними морозами в середині весни цього року. Зараз саме стільки втратили винороби, але не можна виключати зміни як в кращий, так і в гірший бік. Сюрпризів може бути ще багато”, — додав Т.Нітрей.

Також він додав, що винороби зможуть підвести остаточні результати тільки після того, як отриманий напій буде поміщений в льохи.

Нагадаємо, українці стали пити більше вина.

Разом з тим, за словами експерта А.Безуглого, якість і різноманітність українського вина підвищується, хоча паралельно на вітчизняному ринку спостерігається збільшення кількості псевдо-імпортного вина.

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