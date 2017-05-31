Апрельские морозы уничтожили виноградники в Чехии

По его словам, больше всего пострадали виноградники в Южноморавском крае, однако ситуация не носит критичный характер, так как обрушившиеся на чешские области морозы носили локальный характер.

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“Полмиллиарда крон — такого размера достигли финансовые потери чешских виноделов, вызванные неожиданными морозами в середине весны этого года. На данный момент именно столько потеряли виноделы, но нельзя исключать изменения как в лучшую, так и в худшую сторону. Сюрпризов может быть ещё много”, — добавил Т.Нитрей.

Также он добавил, что виноделы смогут подвести окончательные результаты только после того, как полученный напиток будет помещён в погреба.

Напомним, украинцы стали пить больше вина.

Вместе с тем, по словам експерта А.Безуглого, качество и разнообразие украинского вина повышается, хотя параллельно на отечественном рынке наблюдается увеличение количества псевдо-импортного вина.