Квитки на поїзди на Схід України почали продавати за 45 діб до поїздки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. "Укрзалізниця" збільшила термін продажу квитків на поїзди у східному напрямку до 45 діб. Про це повідомили у пресцентрі "Укрзалізниці", передає УНН.
"Укрзалізниця збільшила до 45 діб термін продажу квитків на 16 поїздів східного напрямку. Відтепер квитки на поїзди, що курсують до Луганської та Донецької областей, можна придбати не за 30, а за 45 діб до відправлення поїзда", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що термін попереднього продажу не збільшився для швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 712/711, що курсує за маршрутом Київ – Костянтинівка.
Купити квиток за півтора місяці можна на поїзди, які від’їжджають з Києва, Ужгорода, Одеси, Хмельницького, Дніпра та Львова. Дістатись на них можна до Маріуполя, Лисичанська, Бердянська, Костянтинівки та Харкова.
Нагадаємо, на Покрову призначили ще чотири додаткових поїзди.