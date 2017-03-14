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Квартира у панельному будинку столиці вдвічі дорожча за новобудову у передмісті

Квартира у панельному будинку столиці вдвічі дорожча за новобудову у передмісті

Київ • УНН

 • 10873 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Квартира у столичному панельному будинку коштує удвічі дорожче за новобудову у передмісті Києва, повідомляє УНН з посиланням на аналітичні дані “Domik.ua”.

Панельними будинками називають багатоповерхові будинки серій “стара панель”, “типова панель”, “поліпшена типова панель” і “українська панель”.

У Києві будинки серії “стара панель” зводилися з середини 50-х до кінця 80-х років минулого століття. Головною відмінністю цих будинків є невелика площа, незручні планування, невеликі коридори та кухні. Також в старих панельних будинках низька тепло- та звукоізоляція, що значно знижує зацікавленість покупців у квартирах у таких будинках. Такі будинки будувалися рекордними темпами для швидкого забезпечення житлом максимальної кількості громадян. Тому говорити про комфорт проживання в таких будинках не доводиться.

У 70-80-их роках минулого століття будувалися будинки серії “типова панель”. Ці будівлі практично не відрізняються від об’єктів попередньої серії. Площі в типових панельних будинках трохи більші, проте варіантів планувань приміщень було розроблено небагато, тому квартири схожі одна на одну як близнята. А ось перепланувати простір в квартирі практично неможливо.

Поряд з будинками типової серії будувалися і будівлі серії “поліпшена типова панель” (споруди 70-80-их років минулого століття). Головними відмінностями квартир є покращене планування, більша, ніж в попередніх версіях, площа житла. Одним з мінусів цих будівель є матеріал стін, які не призводять до абсолютної впевненості у надійності будівель.

Будинки серії “українська панель” почали зводити після 1991 року. Такі будинки добре спроектовані, однак площа квартир невелика. Будинки розраховані, в першу чергу, на категорію покупців, які не готові переплачувати за дорогі будматеріали або престижність району. Тому, для будівництва таких об’єктів використовувались панельні блоки, а розташовуються такі будинки в “спальних” районах.

Середня вартість квадратного метру у панельних будинках столиці становить 615 доларів США або 16 600 грн ( за курсом НБУ).

В той же час вартість квадратного метру в новобудові передмістя складає орієнтовно 360 доларів США або 9 700 грн. До прикладу, один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia (Бровари) пропонує квартири від 15 тис. доларів США.

При цьому квартири вже оснащені двоконтурним газовим котлом, лічильниками води, електроенергії та газу. Сам житловий комплекс передбачає будівництво 100 житлових будинків і розвинену інфраструктуру, включаючи транспортну розв’язку і парк з озером.

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