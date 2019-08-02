Кваліфікація ЛЄ: друга перемога вивела "Зорю" в наступний раунд

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Завершився другий матч другого кваліфікаційного раунду, в якому луганська "Зоря" зіграла вдома з чорногорської "Будучністю", передає кореспондент УНН.

Розв'язка матчу сталася з 32 по 34 хвилини. Спочатку швидкий випад луганчан завершився розстрілом Артема Громова воріт гостей – 1:0. А за наступні дві хвилини гості встигли вихопити два вилучення. Антигероями моментів стали Джуріч та Бозовіч.

Проте така перевага в кількості гравців не призвела до додаткових забитих голів "Зорею".

Як наслідок 1:0 і за підсумками двох ігор результат 4:1 на користь клубу з України.

Зауважимо, що на матчі в Запоріжжі були присутні 6158 глядачів.

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