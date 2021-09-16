Курс на розкол партії? Кива звинуватив Бойка і Льовочкіна в торгівлі "франшизою ОПЗЖ"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Одіозний нардеп від "Опозиційною платформи - За життя" Ілля Ківа провокує розкол у власній партії. Він фактично звинуватив керівництво політичної сили в особі Юрія Бойка і близького до нього Сергія Льовочкіна в торгівлі "франшизою ОТЗЖ" на місцях. Про це Ківа заявив у своєму відеозверненні, передає УНН.
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Так, 31 жовтня 2021 року мають пройти позачергові вибори депутатів Карлівського міської ради Полтавського району Полтавської області. Стратегічна рада партії ОТЗЖ затвердив розподіл відповідальності на окрузі між крилом Рабиновича - Медведчука і Бойко - Льовочкіна. Карлівський район, як стверджує Ківа, віддали під його відповідальність.
Однак, прибувши на місце, нардеп з'ясував, що глава Полтавської обласної організації партії Олег Сазонов, з відома Бойко, продав "франшизу ОТЗЖ" місцевого бізнесмена.
Після це Ківа і вирішив піти на відкритий конфлікт з керівництвом партії. У своїх висловлюваннях стосовно Бойка і Льовочкіна він не стримувався.
"У мене питання: скільки це буде тривати? Що мені потрібно сказати або зробити, щоб мої дії не обнулялися комерційними діями? " - заявив Ківа.
Тепер нардеп вимагає від Бойка пояснити, яка роль самого Ківи в розвитку ОТЗЖ.
"Поки я лажу, формую команду і борюся за інтереси партії, окремі (...) цією партією торгують", - заявив одіозний нардеп.
Нагадаємо, Ілля Ківа неодноразово потрапляв в скандали через свого неадекватної поведінки.
У 2013 році його судили за вимагання хабара . Однак він зумів уникнути покарання, надавши суду довідку з психлікарні.