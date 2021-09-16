Курс на раскол партии? Кива обвинил Бойко и Левочкина в торговле “франшизой ОПЗЖ”

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Одиозный нардеп от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Илья Кива провоцирует раскол в собственной партии. Он фактически обвинил руководство политической силы в лице Юрия Бойко и близкого к нему Сергея Левочкина в торговле “франшизой ОПЗЖ” на местах. Об этом Кива заявил в своем видеообращении, передает УНН.