Купівля житла: економіст розповів, коли іпотека стане вигідною

"Іпотечне кредитування передбачає надання кредиту на 10 років і вище. Для українців це може бути вигідно у тому випадку, якщо воно буде в національній валюті і буде 3-7% річних. Якщо порівнювати іпотеку з разовим платежем (за готівку), то потрібно враховувати вартість грошей, яка у нас висока, тому, безумовно, покупцеві простіше платити частинами. Правда, головне тут, щоб сама ціна квартири, за час виплати частинами, не зросла в рази. У зв'язку з цим іпотека буде вигідна, якщо процентні ставки будуть як в Європі - 1,5-3% річних", - відзначив Скаршевський.

Однак, за його словами, в Україні зараз іпотечне кредитування перебуває в стані застою, оскільки у банків немає довгих довгострокових ресурсів: депозити, які залишилися у банків від населення, - це депозити на півроку, рік або максимум два роки.

"Як і будь-яке довгострокове кредитування, іпотечне кредитування (при чому не лише громадян, але і економічних суб'єктів) потрібно розглядати з точки зору здоров'я економічної ситуації в Україні в цілому. Зараз банкам не вигідно кредитувати під низькі відсотки, а українцям - брати кредити під високі. Зараз дуже високі ризики: інфляція, ризики неповернення кредитів (незахищеність права кредитора), незахищеність права власності, відсутність довіри до банківської системи. Поки середина не буде знайдена, іпотечне кредитування не відновиться, а буде знайдена вона лише тоді, коли в Україні буде нормальна, прогнозована економічна ситуація", - пояснив економіст.

У той же час, як додав Скаршевський, у покупців є альтернатива. Вони можуть брати розстрочку у забудовника, яка наразі є більш ефективним інструментарієм.

"Якщо зараз порівнювати альтернативи - іпотека в банку або розстрочка від забудовника, - то краще обрати розстрочку", - уточнив експерт.

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що розстрочка від забудовника є зручним фінансовим інструментом, який може бути вигідний і продавцю, і покупцю. В умовах конкуренції вона може стати саме тим фактором, що допоможе забудовнику залучити інвестора і дасть можливість покупцеві придбати житло зараз, а не в далекій перспективі.

Нагадаємо, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує різні фінансові інструменти для інвесторів, зокрема і розстрочку. На думку представників забудовника, цей інструмент дуже зручний для тих, у кого є заощадження для першого внеску і стабільний дохід. Також компанія надає можливість скористатися іпотекою від різних банків, а також отримати знижку при оплаті повної вартості житла.