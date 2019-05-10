Купівля ДТЕК двох обленерго не впливає на конкуренцію - енергоексперт Рябцев

"Яка може бути конкуренція, якщо це природна, природна монополія? Тут потрібно розуміти, що закон України "Про ринок електричної енергії" визначає те, що не скрізь, не на всіх сегментах ринку можлива досконала конкуренція. Існують сегменти ринку, до них відноситься і розподіл електричної енергії, на якому не може бути забезпечена досконала конкуренція або розвинена конкуренція. Оскільки "досконала" все-таки - це поняття більше теоретичне. І на цих сегментах ринку завдання держави - не допустити зловживань ринковою владою тими суб'єктами, у власності яких знаходяться інфраструктурні об'єкти. Тому немає нічого жахливого або протизаконного в тому, що та чи інша компанія, той чи інший суб'єкт господарювання набуває певні пакети акцій на ринках з обмеженою конкуренцією", - вважає Геннадій Рябцев.

За його словами, якщо вимоги законів дотримані, обмежень бути не може. "Тому якщо у держави існують важелі впливу на таких суб'єктів господарювання, якщо орган, який відповідає за реалізацію відповідного законодавства, вважає, що всі вимоги суб'єктів господарювання дотримано, якщо приватизація проведена в повній відповідності з українським законодавством, то які можуть бути обмеження?" - зазначив енергоексперт.

Геннадій Рябцев нагадав, що говорячи про природну монополію, мова йде виключно про розподільні компанії (обленерго), і на ринок електроенергії, який, відповідно до закону, буде запущений з 1 липня 2019 року, дана ситуація не впливає.

"Відповідно до закону України про ринок електричної енергії, ці компанії (обленерго) не можуть генерувати електричну енергію, не можуть продавати електричну енергію ні на оптовому, ні на роздрібному ринку. Цим повинні займатися інші компанії", - нагадав Геннадій Рябцев.

Як раніше повідомлялося, голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв назвав нісенітницею і відвертою брехнею заяви політиків про монополії ДТЕК через придбання акцій "Київобленерго" і "Одесаобленерго". За його словами, ДТЕК купує виключно електричні мережі, а не компанії-постачальники.