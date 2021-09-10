Куман назвав футболіста, який може замінити Мессі в “Барселоні”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Головний тренер каталонської “Барселони” Рональд Куман висловився про те, як позначиться перехід з клубу Ліонеля Мессі в “ПСЖ”, повідомляє УНН з посиланням на “Sport.es”.
Цитата
Наставник вважає, щшо форвард збірної Нідерландів Мемфіс Депай має усі шанси стати “новим Мессі” клубу.
“Боляче втратити кращого гравця світу ось так. Це не просто Мессі — пішов символ клубу. Але я впевнений в тому, що Депай може спробувати замінити Мессі. У нього є всі дані для успіху, характер і індивідуальність. У ньому є щось особливе”, — заявив Куман.
Доповнення
34-річний аргентинець Мессі протягом всієї кар’єри виступав за каталонців. На початку серпня 2021 року він перейшов з “Барселони” в ПСЖ в статусі вільного агенту. Натомість Депай останні чотири сезони виступав за “Ліон” з яким не зумів виграти жодного титулу.