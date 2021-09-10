Куман назвав футболіста, який може замінити Мессі в “Барселоні”

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Наставник вважає, щшо форвард збірної Нідерландів Мемфіс Депай має усі шанси стати “новим Мессі” клубу.

“Боляче втратити кращого гравця світу ось так. Це не просто Мессі — пішов символ клубу. Але я впевнений в тому, що Депай може спробувати замінити Мессі. У нього є всі дані для успіху, характер і індивідуальність. У ньому є щось особливе”, — заявив Куман.

Доповнення

34-річний аргентинець Мессі протягом всієї кар’єри виступав за каталонців. На початку серпня 2021 року він перейшов з “Барселони” в ПСЖ в статусі вільного агенту. Натомість Депай останні чотири сезони виступав за “Ліон” з яким не зумів виграти жодного титулу.