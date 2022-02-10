Кулеба звернувся із запитом на тематичну доповідь про паспортизацію РФ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Україна хоче отримати від ОБСЄ тематичну доповідь про паспортизацію громадян ОРДЛО Росією. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збіґневом Рау, передає кореспондент УНН.
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"Я звернувся до ОБСЄ із запитом,щоб СММ ОБСЄ підготувала тематичну доповідь про паспортизацію громадян України Росією на території окремих районів Донецької та Луганської областей", - повідомив міністр.
"Це велика, системна проблема, і ми повинні звернути на неї увагу не лише в контексті ситуації в Україні, але і для того щоб дуже чітко зафіксувати цей випадок, які наслідки він тягне за собою для держави, яка вдається до паспортизації, для того щоб потім на роки вперед будь-хто, хто намагатиметься повторити цей російських досвід, тричі думав перед тим як вдаватись до такого кроку", - пояснив він.
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Також Кулеба висловив вдячність діючому голові ОБСЄ Рау за те, що він підтримує пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності спеціальної моніторингової місії в Україні, яка є найбільшою польовою операцією ОБСЄ.
"Тому я порушив з ним декілька нових ідей, пропозицій щодо зміцнення роботи СММ в зоні конфлікту. Надзвичайно важливо щоб робота СММ на окупованих територіях була якнайшвидше розблокована. Зараз ключовою перешкодою для роботи СММ є фактична блокада її повноцінного доступу на окуповані території Донецької та Луганської областей", - сказав дипломат.
Додамо
Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Республіки Польща Збіґнев Рау 9-11 лютого відвідає Україну з візитом на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.