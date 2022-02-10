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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Кулеба звернувся із запитом на тематичну доповідь про паспортизацію РФ на Донбасі

Кулеба звернувся із запитом на тематичну доповідь про паспортизацію РФ на Донбасі

Київ • УНН

 • 13866 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Україна хоче отримати від ОБСЄ тематичну доповідь про паспортизацію громадян ОРДЛО Росією. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збіґневом Рау, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я звернувся до ОБСЄ із запитом,щоб СММ ОБСЄ підготувала тематичну доповідь про паспортизацію громадян України Росією на території окремих районів Донецької та Луганської областей", - повідомив міністр.

"Це велика, системна проблема, і ми повинні звернути на неї увагу не лише в контексті ситуації в Україні, але і для того щоб дуже чітко зафіксувати цей випадок, які наслідки він тягне за собою для держави, яка вдається до паспортизації, для того щоб потім на роки вперед будь-хто, хто намагатиметься повторити цей російських досвід, тричі думав перед тим як вдаватись до такого кроку", - пояснив він.

Деталі

Також Кулеба висловив вдячність діючому голові ОБСЄ Рау за те, що він підтримує пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності спеціальної моніторингової місії в Україні, яка є найбільшою польовою операцією ОБСЄ.

"Тому я порушив з ним декілька нових ідей, пропозицій щодо зміцнення роботи СММ в зоні конфлікту. Надзвичайно важливо щоб робота СММ на окупованих територіях була якнайшвидше розблокована. Зараз ключовою перешкодою для роботи СММ є фактична блокада її повноцінного доступу на окуповані території Донецької та Луганської областей", - сказав дипломат.

Додамо

Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Республіки Польща Збіґнев Рау 9-11 лютого відвідає Україну з візитом на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

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