В Україну їде голова ОБСЄ Збігнєв Рау. Буде говорити про зусилля для деескалації на кордонах України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Республіки Польща Збіґнев Рау 9-11 лютого відвідає Україну з візитом на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, передає УНН із посиланням на МЗС.
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За даними МЗС, візит до України стане першою закордонною поїздкою Збіґнева Рау як діючого голови ОБСЄ.
10 лютого Дмитро Кулеба та Збіґнев Рау проведуть переговори, під час яких обговорять зусилля задля деескалації безпекової ситуації біля державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, активізацію політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, спонукання Російської Федерації до виконання її зобов’язань в рамках мирного врегулювання.
10 лютого об 11:45 Дмитро Кулеба та Збіґнєв Рау проведуть спільну пресконференцію в онлайн форматі.
Додамо
Цього тижня федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 7-8 лютого здійснила другий візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Також до Києва прибули міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок.
Більше того - 8 лютого Україну відвідав з візитом президент Франції Еммануель Макрон.