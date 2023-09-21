Кулеба зустрівся з головою МЗС Японії: говорили про спецтрибунал

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"Ми обговорили участь Японії у Формулі миру та необхідність створення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України. Україна зацікавлена у тому, щоб Японія та японський бізнес брали активну участь у відновленні нашої країни", - зазначив він у соцмережі X.

Нагадаємо

Наприкінці серпня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, очільник японського уряду підтвердив підтримку України та засудив атаки рф.