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Кулеба відповів Лаврову щодо “обурливої” пропозиції Зеленського покинути Донбас проросійським жителям

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву очільника російського МЗС Сергія Лаврова про те, що пропозиція Президента Володимира Зеленського покинути Донбас проросійськи налаштованим жителям є “обурливою”. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

“Обурлива війна, яку РФ розв’язала на Донбасі, вбивши понад 14 тисяч осіб. Обурлива економічна, гуманітарна, екологічна катастрофа, яку вона принесла. А Україна — це вільна країна, де люди обирають президента, Партії, телеканал, місце проживання. У цьому нічого обурливого немає”, — написав він.

Що було раніше

В інтерв’ю телеканалу “Дом” Президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованої частини Донецької та Луганської областей, які вважають себе росіянами, та порадив їм шукати собі місце в Російській Федерації.

Заява Лаврова

Очільник російського МЗС Сергій Лавров незабаром відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського покинути Донбас проросійськи налаштованим жителям, назвавши таку заяву “обурливою”, та порадив українському Президенту переглянути серіал “Слуга народу”.

Цитата

“Це взагалі обурливо. Це людина, яка прийшла на президентський пост під гаслами, які вона, власне кажучи, просувала і у своїй творчій діяльності в серіалі „Слуга народу“. Я б дуже рекомендував пану Зеленському переглянути цей серіал і все-таки згадати себе того, коли він ідеї свої викладав методами мистецтва. У нього це виходило набагато краще, ніж те, що ми бачимо зараз”, — цитувало слова Лаврова агентство ТАСС.

Додамо

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває російська паспортизація мешканців. За даними РНБО — російські паспорти на окупованому Донбасі отримали 630 тисяч українців.

У травні ж російські ЗМІ повідомляли, що Москва видала російські паспорти майже 530 тисячам осіб на окупованих територіях Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський також назвав примус мешканців ОРДЛО голосувати на виборах Росії рабством.

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