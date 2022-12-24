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Кулеба та українські дипломати здійснили робочий візит в Миколаїв

Кулеба та українські дипломати здійснили робочий візит в Миколаїв

Київ • УНН

 • 697862 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Миколаїв з робочим візитом відвідали міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також керівники посольств України у різних державах. Про це повідомляє Миколаївська ОВА, пише УНН.

 

Цитата

“У суботу, 24 грудня, поважних гостей зустріли начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, його перший заступник Георгій Решетілов та радниця начальника ОВА Вікторія Олійник”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Під час робочої поїздки делегація відвідала Миколаївський суднобудівний завод, де учасники оглянули недобудований ракетний крейсер. До візиту на завод приєдналися заступник начальника ОВА Микола Марінов та генеральний директор державного концерну “Укроборонпром” Юрій Гусєв.

Міністру МЗС та послам України показали наслідки російської збройної агресії. Вони оглянули пошкоджені будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації та одного із готелів міста.

Також делегація побачила зруйновані об’єкти освітньої інфраструктури. Зокрема, Миколаївську гімназію N°2 та Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Керівники закладів розповіли про завдані внаслідок ворожих обстрілів збитки та як продовжують дистанційно працювати під час війни.

Цитата

“Під час особистого спілкування з поважними гостями начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про поточну та безпекову ситуацію в регіоні. Також він подякував за всебічну підтримку та допомогу області. Учасники візиту обговорили низку важливих питань. Зокрема, використання впливу керівників дипломатичних установ України у світі для допомоги Миколаївській області та відбудови пошкодженої інфраструктури. Слід додати, що керівникам установ та особисто міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі зі звільненого Херсону передали українські прапори, підписані бійцями Сил Спеціальних Операцій ЗСУ”, — йдеться в повідомленні.

                                       

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