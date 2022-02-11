Кулеба: ще низка європейських держав розглядає військову допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Низка європейських держав, які раніше не надавали Україні військової допомоги, зараз розглядають таку можливість. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в п'ятницю, передає кореспондент УНН.
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“По-перше, нам же надається допомога, і у список країн, які це роблять, входять надзвичайно важливі і потужні держави світу. По-друге, буквально сьогодні у Харкові я мав телефонну розмову з послами України в окремих державах, можу сказати - європейських державах, які ще не надали нам військової допомоги, але розглядають такі рішення. І ми як раз уточнювали певні задачі для того, щоб такі рішення були схвалені”, — заявив Кулеба.
Деталі
Міністр запевнив, що українська дипломатія, починаючи з листопада минулого року, не зупиняється на жодну хвилину в роботі над трьома темами:
— максимально активна міжнародна дипломатія навколо цієї кризової ситуації;
— розробка санкцій;
— військова допомога Україні.
На всіх трьох треках Україна досягла всього, чого хотіла, але не зупиняється, додав він.
Що було раніше
Як писав УНН, раніше Кулеба заявив, що на тлі російської загрози міжнародні партнери мобілізували підтримку Україні на понад 1,5 млрд доларів, а обсяги доставленої оборонної зброї та військового обладнання сягнули понад 1000 тонн.