Кулеба прокоментував призначення свого заступника з цифрової трансформації

"Щойно уряд призначив Дмитра Сеніка на посаду мого заступника з цифрової трансформації. Сенік - піонер (у гарному сенсі цього слова) оцифровування МЗС. Коли це ще не було трендом, у 2003 році він запропонував та створив першу електронну базу даних обліку кадрового резерву. В 2004 році - першу в історії МЗС електронну базу даних кадрового обліку МЗС. На жаль, у плані оцифровування внутрішніх процесів МЗС пасе задніх. Задача Дмитра - перетворити нас на лідерів", - зазначив міністр.

Він водночас зазначив, що з оцифровуванням послуг, які надає МЗС громадянам та юридичним особам, справа є набагато кращою.

"Тут задача нового заступника - швидко завершити розпочаті трансформації, запропонувати та реалізувати нові напрями розвитку", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, 22 червня Президент Володимир Зеленський звільнив Дмитра Сеніка з посад посла України в Республіці Сінгапур, посла в Брунеї Даруссаламі та Новій Зеландії.