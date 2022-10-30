Кулеба про зрив "зернової угоди": росія давно вирішила відновити голодні ігри

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"Призупинивши свою участь у "зерновій угоді" під надуманим приводом вибухів за 220 кілометрів від зернового коридору, росія блокує 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах, які вже знаходяться в морі – достатньо, щоб нагодувати понад 7 мільйонів людей. росія спланувала це заздалегідь", – написав Кулеба.

За його словами, черга із зерном накопичилася у Чорному морі з вересня, коли росія почала свідомо зволікати з функціонуванням коридору і хотіла зірвати угоду.

"росія давно ухвалила рішення відновити свої голодні ігри і тепер намагається це виправдати", – зазначив міністр.

Нагадаємо

Раніше Дмитро Кулеба закликав всі держави вимагати від росії припинення "голодних ігор".

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди".

Що передувало

29 жовтня призначений рф "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв заявив про "атаку БПЛА" в акваторії Севастопольської бухти.

Речниця Сил оборони Наталія Гуменюк, коментуючи "бавовну" в Криму, зазначила, що це могли бути "бойові комарі".

Згодом вона повідомила, що причиною вибухів у Севастополі, ймовірно, був невдалий запуск російськими окупантами ракет протиповітряної оборони.

Винними у "теракті" рашисти назвали Київ та фахівців Великої Британії.