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Кулеба про зрив "зернової угоди": росія давно вирішила відновити голодні ігри

Кулеба про зрив "зернової угоди": росія давно вирішила відновити голодні ігри

Київ • УНН

 • 192705 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що росія давно ухвалила рішення зірвати "зернову угоду" й тепер намагається це виправдати. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Кулеби.

Деталі

"Призупинивши свою участь у "зерновій угоді" під надуманим приводом вибухів за 220 кілометрів від зернового коридору, росія блокує 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах, які вже знаходяться в морі – достатньо, щоб нагодувати понад 7 мільйонів людей. росія спланувала це заздалегідь", – написав Кулеба.

За його словами, черга із зерном накопичилася у Чорному морі з вересня, коли росія почала свідомо зволікати з функціонуванням коридору і хотіла зірвати угоду.

"росія давно ухвалила рішення відновити свої голодні ігри і тепер намагається це виправдати", – зазначив міністр.

Нагадаємо

Раніше Дмитро Кулеба закликав всі держави вимагати від росії припинення "голодних ігор". 

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди". 

Що передувало

29 жовтня призначений рф "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв заявив про "атаку БПЛА" в акваторії Севастопольської бухти.

Речниця Сил оборони Наталія Гуменюк, коментуючи "бавовну" в Криму, зазначила, що це могли бути "бойові комарі".

Згодом вона повідомила, що причиною вибухів у Севастополі, ймовірно, був невдалий запуск російськими окупантами ракет протиповітряної оборони. 

Винними у "теракті" рашисти назвали Київ та фахівців Великої Британії.

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