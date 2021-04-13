Кулеба про те, як далеко може зайти Росія: я не можу виключати нічого

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Росія може піти на що завгодно, але цього разу Україна і партнери мають всі інструменти, щоб не дати їй зробити ані кроку вперед, а також звільнити окуповані території. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передає УНН.

Цитата:

"В 2014 році не можна було уявити, що Росія зайде так далеко та окупує Крим, а потім Донбас. Хотів би нагадати, що початковий план російських стратегів був у тому, щоб розділити Україну навпіл і створити політичну одиницю під назвою "Новоросія". План провалився завдяки ефективним контрзаходам, які прийняла держава Україна, а також жертвам наших солдат та офіцерів", - сказав міністр.

Деталі

Зі слів Кулеби, партнери, в тому числі НАТО, грали важливу роль у допомозі Україні зупинити Росію на тому місці, де вона знаходиться зараз.

"Тож, коли ви мене питаєте, як далеко може зайти Росія, моя відповідь: я не можу виключати нічого. Але я вірю, що ми маємо всі доступні інструменти не лише для запобігання Росії зробити крок вперед, але і щоб змусити її забратись з окупованих територій України", - сказав дипломат.

Довідково

13 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушив до штаб-квартири НАТО у Брюсселі для участі у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО.

Засідання скликається в рамках статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО, яка передбачає можливість застосування кризового консультативного механізму для проведення спільних консультацій нашої держави з Альянсом у випадку, коли Україна вбачає пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.

Востаннє ця стаття активувалася у 2018 році після нападу Росії на українські військові кораблі у Чорному морі поблизу Керченської протоки.

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