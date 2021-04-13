Кулеба о том, как далеко может зайти Россия: я не могу исключать ничего

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Россия может пойти на что угодно, но на этот раз Украина и партнеры имеют все инструменты, чтобы не дать ей сделать ни шагу вперед, а также освободить оккупированные территории. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает УНН.