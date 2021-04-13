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Кулеба о том, как далеко может зайти Россия: я не могу исключать ничего

Кулеба о том, как далеко может зайти Россия: я не могу исключать ничего

Киев  •  УНН

 • 15898 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Россия может пойти на что угодно, но на этот раз Украина и партнеры имеют все инструменты, чтобы не дать ей сделать ни шагу вперед, а также освободить оккупированные территории. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает УНН.

Цитата:

"В 2014 году нельзя было представить, что Россия зайдет так далеко и оккупирует Крым, а затем Донбасс. Хотел бы напомнить, что первоначальный план российских стратегов был в том, чтобы разделить Украину пополам и создать политическую единицу под названием "Новороссия". План провалился благодаря эффективным контрмерам, которые приняло государство Украина, а также жертвам наших солдат и офицеров", - сказал министр.

Детали

По словам Кулебы, партнеры, в том числе НАТО, играли важную роль в помощи Украине остановить Россию на том месте, где она находится сейчас.

"Поэтому, когда вы меня спрашиваете, как далеко может зайти Россия, мой ответ: я не могу исключать ничего. Но я верю, что мы имеем все доступные инструменты не только для предотвращения России сделать шаг вперед, но и чтобы заставить ее убраться с оккупированных территории Украины", - сказал дипломат.

Справка

13 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО.

Заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО, которая предусматривает возможность применения кризисного консультативного механизма для проведения совместных консультаций нашего государства с Альянсом в случае, когда Украина видит прямую угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

Последний раз эта статья активировалась в 2018 году после нападения России на украинские военные корабли в Черном море вблизи Керченского пролива.

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