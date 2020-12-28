Кулеба назвав три умови, які допоможуть "стримати" Путіна

"Щоб стримати Путіна, необхідно виконати три умови. По-перше, більше не можна сумніватися щодо істинних намірів Кремля", - заявив міністр.

Він нагадав, що ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і вторглася на Донбас, країнами Заходу було витрачено занадто багато часу на спроби зрозуміти, чого насправді хотіла Москва.

"Після всього, що сталося з тих пір, цілі Росії повинні бути остаточно зрозумілі для всіх: вона хоче територіально розширюватися і підривати західні демократії. З цього випливає вимога друга: рішучість діяти", - підкреслив дипломат.

На думку Кулеби, західні країни не повинні коливатися або відвертатися в надії, що з ними цього не станеться, коли інша країна стає жертвою російської агресії.

"Це підводить нас до третьої вимоги: запобігання. Заходу слід інвестувати значно більше ресурсів, щоб утримати Кремль від подальших агресивних кроків. Якою б високою не була ціна запобігання, ціна допущення наступної кризи, викликаної Росією, у будь-якому випадку буде вищою", - підсумував глава українського МЗС.

Як повідомляв УНН, раніше Кулеба заявив, що не вірить, що зі зміною керівництва політика Російської Федерації стосовно нашої країни зміниться.