Кулеба назвав три кроки в стратегії деокупації Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ розробляє стратегію деокупації Криму, при цьому, за його словами, є три важливі кроки, які Київ повинен виконати. Про це Кулеба заявив в інтерв’ю Радіо НВ, передає УНН.
“Перша задача — як ми утримуємо окупований Крим на стратегічному порядку денному, щоб це питання не забувалося. Друге — як ми забезпечуємо ефективність санкційного режиму стосовно Криму. Третє — які додаткові міжнародні інструменти ми можемо задіяти для того, щоб здійснювати тиск на Росію. І декілька інших. А стратегічна задача — це як Крим буде повернений до України. Я абсолютно переконаний, що це так і відбудеться. Це не дипломатична фантазія, а цілком прагматичний розрахунок”, — сказав Кулеба.
За його словами, команда Міністерства закордонних справ й інші відомства “постійно працюють” над цим.
Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
Раніше глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що санкції проти Росії, введені з боку ЄС та США, мають бути продовжені до повного відновлення територіальної цілісності України включно з Кримом.