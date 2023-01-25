Кулач перейшов до азербайджанського ФК

Деталі

Інформація щодо контракту з 29-річним українцем не повідомляється.

Також наразі немає деталей щодо типу трансферу — повноцінний чи оренда. Першу половину сезону нападник майже повністю пропустив через перелом стопи.

У поточному сезоні він провів 2 матчі за “Динамо”.

Доповнення

“Зіря” після 18 турів йде четвертою в чемпіонаті Азербайджану.