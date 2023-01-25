Кулач перейшов до азербайджанського ФК
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Форвард “Динамо” Владислав Кулач перейшов в азербайджанський футбольний клуб “Зіря”. Про це повідомив журналіст Фуад Алакбаров, інформує УНН.
Деталі
Інформація щодо контракту з 29-річним українцем не повідомляється.
Також наразі немає деталей щодо типу трансферу — повноцінний чи оренда. Першу половину сезону нападник майже повністю пропустив через перелом стопи.
У поточному сезоні він провів 2 матчі за “Динамо”.
Доповнення
“Зіря” після 18 турів йде четвертою в чемпіонаті Азербайджану.