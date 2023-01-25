Кулач перешел в азербайджанский ФК
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Форвард “Динамо” Владислав Кулач перешел в азербайджанский футбольный клуб “Зиря”. Об этом сообщил журналист Фуад Алакбаров, информирует УНН.
Детали
Информация о контракте с 29-летним украинцем не сообщается.
Также пока нет деталей относительно типа трансфера — полноценный или аренда. Первую половину сезона нападающий почти полностью пропустил из-за перелома стопы.
В текущем сезоне он провел 2 матча за “Динамо”.
Дополнение
“Зиря” после 18 туров идет четвертой в чемпионате Азербайджана.