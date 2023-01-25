Кулач перешел в азербайджанский ФК

Детали

Информация о контракте с 29-летним украинцем не сообщается.

Также пока нет деталей относительно типа трансфера — полноценный или аренда. Первую половину сезона нападающий почти полностью пропустил из-за перелома стопы.

В текущем сезоне он провел 2 матча за “Динамо”.

Дополнение

“Зиря” после 18 туров идет четвертой в чемпионате Азербайджана.