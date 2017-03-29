Куди піти на вихідних: фестиваль “Дні Фінляндії” на Київщині

Організатором заходу виступила команда забудовника житлового комплексу Scandia, яка має намір розвіяти стереотип про те, що Фінляндія — це лише засніжені простори.

“Що для нас Фінляндія? Холод, Лапландія, постійні хуртовини, олені і Санта-Клаус? А може бути, хокей? Можливо, але це тільки мала частина того, що може запропонувати ця північна країна. Фінляндія — це ще й краща освіта у світі, свіже і хрустке повітря, чарівне північне сяйво, відмінна їжа і несхожа ні на що мова. І теплі і душевні, незважаючи на холодний клімат, фіни, про життя яких ми подивимося кіно.

Сауну не обіцяємо, але теплу атмосферу — гарантуємо.

1 і 2 квітня з 10:00 до 18:00 в Scandia пройдуть Дні Фінляндії! Готуємося до Великодня, як справжні фіни, і відходимо від стереотипу про те, що Фінляндія — це тільки снігові простори, де живе Санта-Клаус.

Серед головних занять:

— лекція „Подорож до Фінляндії: що знати і що брати“;

— „акварельний“ майстер-клас для дітей „Північне сяйво“;

— істинно фінський фільм „У парильні життя“.

А крім подорожей і кіноперегляду, буде багато фінської смакоти, ігри для дітей і атмосфера весняної Фінляндії. Приєднуйтесь, вихідні в скандинавському стилі це завжди здорово!

Чекаємо Вас у Відділі продажів скандинавського містечка Scandia за адресою: м.Бровари, вул.Богунська. Участь безкоштовна. Реєстрація обов’язкова. Сторінка події на Facebook”, — повідомили в ЖК Scandia.

Нагадаємо, у минулому місяці команда ЖК Scandia проводила “Дні Норвегії”, фотозвіт.