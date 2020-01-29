Кучма у Мінську назвав умову становлення миру на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Представник України у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма під час засідання у Мінську заявив, що без встановлення державою контролю за своїм кордоном досягти миру неможливо. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
“Світовий досвід врегулювання збройних конфліктів показує, що без встановлення державою контролю за своїм кордоном досягти миру неможливо”, — цитує Кучму прессекретар.
З її слів, під час засідання ТКГ українська сторона чітко заявила, що “вирішення проблем безпеки — припинення вогню, виведення збройних формувань і військової техніки, а також встановлення контролю за кордоном — є основним для виконання Мінських угод”.
як повідомляв УНН, сьогодні у Мінську відбулось засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.