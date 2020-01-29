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Кучма в Минске назвал условие становления мира на Донбассе

Киев • УНН

 • 26049 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма во время заседания в Минске заявил, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

Кучма в Минске назвал условие становления мира на Донбассе

"Мировой опыт урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно", - цитирует Кучму пресс-секретарь.

По ее словам, во время заседания ТКГ украинская сторона четко заявила, что "решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установление контроля над границей - является основным для выполнения Минских соглашений".

Как сообщал УНН, сегодня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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