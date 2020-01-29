Кучма в Минске назвал условие становления мира на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма во время заседания в Минске заявил, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.
"Мировой опыт урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно", - цитирует Кучму пресс-секретарь.
По ее словам, во время заседания ТКГ украинская сторона четко заявила, что "решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установление контроля над границей - является основным для выполнения Минских соглашений".
Как сообщал УНН, сегодня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.