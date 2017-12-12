Кучер віддав першу результативну передачу в чемпіонаті Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Центральний захисник національної команди України Олександр Кучер відзначився першою результативною дією в чемпіонаті Туреччини, передає УНН з посиланням на сайт турецької ліги.
У поєдинку 16-го туру “Кайсеріспор” вдома зіграв у нічию із учасником плей-оф Ліги чемпіонів “Бешикташем”. Рахунок у зустрічі було відкрито господарями на 31 хвилині. Кучер по лицьовій лінії біля штрафного прийняв м’яч, ефектно обробивши його у повітрі, та з третього дотику прострілив на дальню стійку, де замикав передачу нападник Умут Булут.
В складі гостей забивав Джек Тосун в компенсований арбітром час до першого тайму, а Кучер відіграв увесь поєдинок.
Примітно, що обидві команди мають ідентичні показники в чемпіонаті Туреччини і з 27 очками розділяють 4, 5 місця.
Український півзахисник з’явився на полі з лави запасних на 77 хвилині.
Нагадаємо, що влітку 2017-го року Кучер перейшов з “Шахтаря” в “Кайсеріспор”.