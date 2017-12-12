Кучер отдал первую результативную передачу в чемпионате Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Центральный защитник национальной команды Украины Александр Кучер отличился первым результативным действием в чемпионате Турции, передает УНН со ссылкой на сайт турецкой лиги.
В поединке 16-го тура “Кайсериспор” дома сыграл вничью с участником плей-офф Лиги чемпионов “Бешикташем”. Счет во встрече был открыт хозяевами на 31 минуте. Кучер по лицевой линии возле штрафной принял мяч, эффектно обработав его в воздухе, и с третьего касания прострелил на дальнюю штангу, где замыкал передачу нападающий Булут.
В составе гостей забивал Джек Тосун в компенсированное арбитром время к первому тайму, а Кучер сыграл весь поединок.
Примечательно, что обе команды имеют идентичные показатели в чемпионате Турции и с 27 очками разделяют 4, 5 места.
Украинский полузащитник появился на поле со скамейки запасных на 77 минуте.
Напомним, что летом 2017 года Кучер перешел из “Шахтера” в “Кайсериспор”.