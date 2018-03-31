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Кубів задекларував понад 525 тис. грн зарплати і 236 тис. дол. готівки

Кубів задекларував понад 525 тис. грн зарплати і 236 тис. дол. готівки

Київ • УНН

 • 12005 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів задекларував понад 525 тис. гривень зарплати за 2017 рік. Про це свідчать дані з його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передає УНН.

Так, Кубів вказав у своїй декларації 525 тис. 196 грн зарплати, отриманої за основним місцем роботи.

Також Кубів вказав, що має 236 тис. дол., 25,5 тис. євро та 560 тис. грн готівки. На банківських рахунках перший віце-прем’єр має майже 77 тис. грн.

Дружина Кубіва задекларувала 25,3 тис. дол. та 283,8 тис. грн коштів, розміщених на банківських рахунках.

Крім того, Кубів володіє дев’ятьма земельними ділянками, сім із яких - у Львівській області.

Примітно, що власного автомобіля перший віце-прем’єр не має, в той час як його дружина володіє автомобілем Audi Q5 2012 року випуску.

Як повідомляв УНН, Супрун тримає на пенсійному рахунку понад 555 тис. доларів.

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