Кубив задекларировал более 525 тыс. грн зарплаты и 236 тыс. долл. наличных

В частности, Кубив указал в своей декларации 525 тыс. 196 грн зарплаты, полученной по основному месту работы.

Также Кубив указал, что имеет 236 тыс. долл., 25,5 тыс. евро и 560 тыс. грн наличными. На банковских счетах первый вице-премьер имеет почти 77 тыс. грн.

Жена Кубива задекларировала 25,3 тыс. долл. и 283,8 тыс. грн средств, размещенных на банковских счетах.

Кроме того, Кубив обладает девятью земельными участками, семь из которых - во Львовской области.

Примечательно, что собственного автомобиля первый вице-премьер не имеет, в то время как его жена владеет автомобилем Audi Q5 2012 года выпуска.

Как сообщал УНН, Супрун держит на пенсионном счете более 555 тыс. долларов.