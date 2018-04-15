Куба не хоче конфронтації з США, але не відступить ні на міліметр від своїх принципів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Куба не бажає конфронтації з США, але своїми принципами не поступиться. Про це заявив в суботу міністр закордонних справ карибської держави Бруно Родрігес, виступаючи на пленарному засіданні Саміту Америк в столиці Перу, інформує УНН з посиланням на ТАСС.
“Куба не піддасться погрозам і шантажу з боку уряду США. Ми не хочемо конфронтації, але не будемо ні з ким обговорювати свою внутрішню політику і ні на міліметр не відступимо від своїх принципів”, — сказав голова кубинського зовнішньополітичного відомства.
За його словами, “цивілізоване співіснування” Куби і США не тільки можливо, але й вигідно обом країнам. Родрігес також зазначив, що чинне вже понад півстоліття американське торгово-економічне ембарго стосовно Куби є “застарілою і провальною політикою”, що порушує права кубинських громадян.
Як повідомляв УНН, Куба наприкінці минулого року подякувала Росії за підтримку в боротьбі проти американського ембарго.