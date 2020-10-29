КСУ знищив усю систему запобігання корупції - НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Конституційний суд своїм рішенням знищив усю систему запобігання корупції, відкинувши в 1991 рік. Про це інформує пресслужба Президента України за підсумками засідання РНБО, передає УНН.
“Голова НАЗК Олександр Новіков зазначив, що КСУ знищив усю систему запобігання корупції, відкинувши в 1991 рік”, — повідомили в пресслужбі.
Зі слів Новікова, все, що будувалося за роки незалежності України, було “демонтовано рішенням КСУ”.
“Це відбулося всупереч позиції громадян України, 91% з яких вважають корупцію серйозною проблемою для українців”, — наголосив він, додавши, що нинішні органи державної влади демонструють нульову толерантність до корупції, було напрацьовано Антикорупційну стратегію, яку планували подати на розгляд Верховної Ради.
За його словами, після рішення Конституційного Суду НАЗК фактично перетворюється на “орган приховування інформації про публічних осіб”.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.
Зі слів представника Президента України у Конституційному суді Федора Веніславського, Зеленський не може запитувати пояснення у суддів Конституційного суду, сьогодні на засіданні РНБО буде ухвалено рішення про термінове ініціювання законопроекту, який заповнить прогалини в антикорупційному законодавстві.