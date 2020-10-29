КСУ уничтожил всю систему предотвращения коррупции - НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Конституционный суд своим решением уничтожил всю систему предотвращения коррупции, отбросив в 1991 год. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины по итогам заседания СНБО, передает УНН.
"Председатель Назка Александр Новиков отметил, что КСУ уничтожил всю систему предотвращения коррупции, отбросив в 1991 год", - сообщили в пресс-службе.
По словам Новикова, все, что строилось за годы независимости Украины, было "демонтировано решением КСУ".
"Это произошло вопреки позиции граждан Украины, 91% из которых считают коррупцию серьезной проблемой для украинцев", - подчеркнул он, добавив, что нынешние органы государственной власти демонстрируют нулевую толерантность к коррупции, было наработано антикоррупционную стратегию, которую планировали подать на рассмотрение Верховной Рады.
По его словам, после решения Конституционного Суда НАПК фактически превращается в "орган сокрытия информации о публичных лицах".
Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.
По словам представителя Президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского, Зеленский не может запрашивать объяснения у судей Конституционного суда, сегодня на заседании СНБО будет принято решение о срочном инициировании законопроекта, который заполнит пробелы в антикоррупционном законодательстве.