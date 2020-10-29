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КСУ уничтожил всю систему предотвращения коррупции - НАПК

КСУ уничтожил всю систему предотвращения коррупции - НАПК

Киев  •  УНН

 • 11022 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Конституционный суд своим решением уничтожил всю систему предотвращения коррупции, отбросив в 1991 год. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины по итогам заседания СНБО, передает УНН.

"Председатель Назка Александр Новиков отметил, что КСУ уничтожил всю систему предотвращения коррупции, отбросив в 1991 год", - сообщили в пресс-службе.

По словам Новикова, все, что строилось за годы независимости Украины, было "демонтировано решением КСУ".

"Это произошло вопреки позиции граждан Украины, 91% из которых считают коррупцию серьезной проблемой для украинцев", - подчеркнул он, добавив, что нынешние органы государственной власти демонстрируют нулевую толерантность к коррупции, было наработано антикоррупционную стратегию, которую планировали подать на рассмотрение Верховной Рады.

По его словам, после решения Конституционного Суда НАПК фактически превращается в "орган сокрытия информации о публичных лицах".

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

По словам представителя Президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского, Зеленский не может запрашивать объяснения у судей Конституционного суда, сегодня на заседании СНБО будет принято решение о срочном инициировании законопроекта, который заполнит пробелы в антикоррупционном законодательстве.

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