КСУ завтра розгляне дисциплінарну справу щодо судді Головатого, який опинився у кріслі Тупицького
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Конституційний Суд України 17 березня на спеціальному пленарному засіданні розгляне дві дисциплінарні справи. Одну стосовно голови суду Олександра Тупицького, а іншу щодо заступника голови Сергія Головатого, який окрім того нині є в.о. голови КСУ Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.
Деталі
Так, повідомляється, що на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України о 12:00 запланований розгляд питання щодо заяви голови Всеукраїнської політичної партії „Братство“ Корчинського Д.О. про невідповідність судді Конституційного Суду України Головатого Сергія Петровича займаній посаді від 11 березня 2021 року № 28-03/21.
Також о 14:30 відбудеться розгляд питання щодо звернення слідчого – заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань А. Яблонського від 9 березня 2021 року № 10-8-5316.
На початку березня ЗМІ інформували, що у Конституційному суді під час пленарного засідання виникла суперечка. Заступник голови Сергій Головатий сів у крісло відстороненого очільника КСУ Олександра Тупицького, і це обурило його колегу - Олександра Литвинова.
Крім того, заступник голови КСУ Сергій Головатий відомий тим, що голосував “за” ратифікацію харківських угод.
Доповнення
Конституційний Суд України збереться 17 березня на спеціальне пленарне засідання для розгляду питання про вчинення головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким істотного дисциплінарного проступку.
На період відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького на засіданнях Великої палати суду головує його заступник Сергій Головатий.
29 грудня 2020 року Президент України підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Згодом цей термін було продовжено.