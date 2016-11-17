КСУ залучив як свідків А.Яценюка та А.Парубія у справі про закон Ківалова-Колісніченка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Конституційний суд України розпочав розгляд справи щодо відповідності Конституції України Закону України “Про засади державної мовної політики” (Ківалова-Колісніченка) та долучив до розгляду подання у якості свідків голову ВР Андрія Парубія та екс-Прем'єра України Арсенія Яценюка, передає УНН із посиланням на прес-службу КСУ.
“17 листопада Конституційний Суд України у формі усного слухання розпочав розгляд справи за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про засади державної мовної політики”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на пленарному засіданні головував в.о. Голови Конституційного Суду України Віктор Кривенко. Суддею-доповідачем у справі був суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко.
Повідомляється, що Суд задовольнив клопотання представників суб’єкта права на конституційне подання Олега Бондарчука щодо залучення до участі у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про засади державної мовної політики” фахівців мовної політики Павла Гриценка, Тараса Марусика та Сергія Головатого; щодо залучення до розгляду конституційного подання в якості свідків народних депутатів України VI скликання Володимира Яворівського, Сергія Соболєва, Ігоря Гриніва, Андрія Павловського, Андрія Парубія, Миколу Томенка, Арсенія Яценюка, Юрія Кармазіна, Юрія Ключковського, Івана Зайця, Ярослава Кендзьора; народного депутата Леоніда Ємця щодо прийняття та долучення до матеріалів справи відповідних доказів.
На пленарному засіданні були присутні народний депутат Леонід Ємець, громадяни Олег Бондарчук та Ірина Фаріон, постійний представник Верховної Ради України в Конституційному Суді України Анатолій Селіванов.
Також у прес-службі КСУ повідомили, що розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань.