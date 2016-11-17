КСУ привлек в качестве свидетелей А.Яценюка и А.Парубия по делу о законе Кивалова-Колесниченко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о соответствии Конституции Украины Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" (Кивалова-Колесниченко) и приобщил к рассмотрению представления в качестве свидетелей председателя ВР Андрея Парубия и экс-премьера Украины Арсения Яценюка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.
"17 ноября Конституционный Суд Украины в форме устного слушания начал рассмотрение дела по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины" Об основах государственной языковой политики ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на пленарном заседании председательствовал и.о. Председателя Конституционного Суда Украины Виктор Кривенко. Судьей-докладчиком по делу был судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко.
Сообщается, что Суд удовлетворил ходатайство представителей субъекта права на конституционное представление Олега Бондарчука по привлечению к участию в деле по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" специалистов языковой политики Павла Гриценко , Тараса Марусика и Сергея Головатого; по привлечению к рассмотрению конституционного представления в качестве свидетелей народных депутатов Украины VI созыва Владимира Яворивского, Сергея Соболева, Игоря Гринева, Андрея Павловского, Андрея Парубия, Николая Томенко, Арсения Яценюка, Юрия Кармазина, Юрия Ключковского, Ивана Зайца, Ярослава Кендзера; народного депутата Леонида Емца о принятии и приобщении к материалам дела соответствующих доказательств.
На пленарном заседании присутствовали народный депутат Леонид Емец, граждане Олег Бондарчук и Ирина Фарион, постоянный представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Анатолий Селиванов.
Также в пресс-службе КСУ сообщили, что рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний.