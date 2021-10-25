КСУ закрив справу з оскарження положення про люстрацію у законі про вищу освіту

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"Конституційний Суд закрив провадження за конституційним поданням народних депутатів, в якому було оскаржено положення Закону "Про вищу освіту", яким передбачено, що не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка підпадає під дію Закону "Про очищення влади" (так званий "закон про люстрацію")", - повідомила Совгиря.

Деталі

Це конституційне подання надійшло до Конституційного Суду ще 29 травня 2018 року. З того часу протягом трьох років Конституційний Суд провів щонайменше 12 засідань у цій справі.

Через три роки Суд з’ясував, що у конституційному поданні відсутнє належне юридичне обґрунтування неконституційності оспорюваної норми закону, яке потребувало б дослідження Судом.

"Саме така підстава для закриття провадження у справі вказана в ухвалі від 21 жовтня. Будь-яка додаткова мотивація щодо суті справи в ній відсутня", - зазначила Совгиря.

Ухвала Великої палати КСУ є остаточною.