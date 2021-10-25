КСУ закрыл дело по обжалованию положения о люстрации в законе о высшем образовании

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"Конституционный Суд закрыл производство по конституционному представлению народных депутатов, в котором было обжаловано положение Закона "О высшем образовании", которым предусмотрено, что не может быть избрано, назначено (в том числе исполняющим обязанности) на должность руководителя учреждения высшего образования лицо, подпадающее под действие Закона "Об очистке власти" (так называемый "закон о люстрации")", - сообщила Совгиря.

Детали

Это конституционное представление поступило в Конституционный Суд еще 29 мая 2018 года. С тех пор в течение трех лет Конституционный Суд провел не менее 12 заседаний по этому делу.

Через три года Суд выяснил, что в конституционном представлении отсутствует надлежащее юридическое обоснование неконституционности оспариваемой нормы закона, которое требовало бы исследования Судом.

"Именно такое основание для прекращения производства по делу указано в постановлении от 21 октября. Любая дополнительная мотивация по сути дела в нем отсутствует", - отметила Совгиря.

Постановление Большой палаты КСУ является окончательным.