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КСУ визнав неконституційним закон "Про всеукраїнський референдум"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Конституційний суд України визнав таким, що не відповідає Конституції, закон "Про всеукраїнський референдум", ухвалений Верховною Радою 6 листопада 2012 року. Відповідне рішення ухвалили 26 квітня, повідомила прес-служба суду, передає УНН.

КСУ визнав неконституційним закон "Про всеукраїнський референдум"

"На підставі встановлення нелегітимності мети закону та невідповідності його положень вимогам Конституції України, КСУ дійшов висновку, що Закон повністю суперечить Основному Закону держави", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, КСУ звернув увагу на порушення конституційної процедури розгляду й ухвалення закону, які мали системний характер та істотно вплинули на остаточний результат прийняття Закону. Суд наголосив, що ухвалення актів Верховної Ради на її пленарних засіданнях має здійснюватися виключно шляхом особистого голосування народними депутатами.

КС вважає, що порушення конституційної процедури розгляду й ухвалення закону є достатніми для висновку про істотний вплив порушення на остаточний результат його ухвалення. Проте, зважаючи на мету Закону, КСУ дійшов висновку щодо потреби його перевірки на відповідність Конституції України також із огляду на його зміст.

У рішенні також наголошується, що ВР на рівні звичайного закону врегулювала ті відносини, що є предметом регулювання Конституції України. На думку КС, намір законодавця, втілений у законі, а також обрані ним законодавчі засоби не узгоджуються із Конституцією.

На думку КСУ, ухваливши цей закон, парламент сформував законодавчі механізми безпосереднього здійснення народом влади за межами порядку, передбаченого Конституцією, унаслідок чого було порушено конституційний принцип поділу влади.

Крім того, у Рішенні зазначено, що повноваження щодо перевірки на конституційність питань, які виносяться на всеукраїнський референдум, законом покладено на Центральну виборчу комісію.

Це положення закону істотно обмежує повноваження Конституційного суду щодо здійснення ним превентивного конституційного контролю, передбаченого Конституцією, що ставить під загрозу права і свободи людини і громадянина, незалежність і територіальну цілісність України.

Закон "Про всеукраїнський референдум" втрачає чинність з дня ухвалення КСУ цього рішення.

Нагадаємо, закон про всеукраїнський референдум Верховна Рада ухвалила 6 листопада 2012 року

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