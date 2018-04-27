КСУ признал неконституционным закон "О всеукраинском референдуме"

"На основании установления нелегитимности цели закона и несоответствия его положений требованиям Конституции Украины, КСУ пришел к выводу, что закон полностью противоречит Основному Закону государства", - говорится в сообщении.

В частности, КСУ обратил внимание на нарушения конституционной процедуры рассмотрения и принятия закона, которые имели системный характер и существенно повлияли на окончательный результат принятия закона. Суд отметил, что принятие актов Верховной Рады на пленарных заседаниях должно осуществляться исключительно путем личного голосования народными депутатами.

КС считает, что нарушения конституционной процедуры рассмотрения и принятия закона достаточны для вывода о существенном влиянии нарушения на окончательный результат его принятия. Однако, учитывая цель закона, КСУ пришел к выводу о необходимости проверки его соответствия Конституции Украины также учитывая его содержание.

Кроме того, в решении отмечается, что ВР на уровне обычного закона урегулировала те отношения, которые являются предметом регулирования Конституции Украины. По мнению КС, намерение законодателя, воплощенное в законе, а также выбранные им законодательные средства не согласуются с Конституцией.

По мнению КСУ, приняв этот закон, парламент сформировал законодательные механизмы непосредственного осуществления народом власти за пределами порядка, предусмотренного Конституцией, в результате чего был нарушен конституционный принцип разделения властей.

Кроме того, в Решении указано, что полномочия по проверке конституционности вопросов, которые выносятся на всеукраинский референдум, законом возложены на Центральную избирательную комиссию.

Это положение закона существенно ограничивает полномочия Конституционного суда относительно осуществления им превентивного конституционного контроля, предусмотренного Конституцией, что ставит под угрозу права и свободы человека и гражданина, независимость и территориальную целостность Украины.

Закон "О всеукраинском референдуме" теряет силу со дня принятия КСУ этого решения.

Напомним, закон о всеукраинском референдуме Верховная Рада приняла 6 ноября 2012 года.