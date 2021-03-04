КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи стосовно подання Денісової щодо медреформи

Цитата:

"Суд, дослідивши матеріали справи на відкритій частині, перейшов до закритої частини для ухвалення рішення", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що під час відкритої частини пленарного засідання КСУ заслухав інформацію судді-доповідача Віктора Городовенка щодо змісту конституційного подання та підстав для відкриття конституційного провадження у справі.

Суддя-доповідач зазначив, що обґрунтовуючи неконституційність оспорюваних положень Основ, Закону № 76 автор клопотання наголошує, що вони порушують низку норм Конституції України, зокрема її статтю 49, якою гарантовано „нескорочення існуючої мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я“.

"Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вважає, що правозастосування оспорюваних положень Основ „у практиці органів місцевого самоврядування нерідко призводить до необґрунтованого припинення діяльності закладів охорони здоров’я, які надають членам територіальних громад медичну допомогу й необхідні медичні послуги“; скорочення існуючої мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я є зниженням кількісних показників забезпеченості населення медичною допомогою", - зазначається в повідомленні.

Суб’єкт права на конституційне подання також обстоює позицію, що положення частини шостої статті 4 Закону № 2168 крім випадків, встановлених законом, „є неконституційним, оскільки не відповідає конституційним умовам правомірності обмежень права на охорону здоров’я“, а „існування можливості звуження програми медичних гарантій у наведеному законодавчому положенні… суперечить Конституції України“.

На думку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, положення частини четвертої статті 29 Закону № 1645, відповідно до якої „встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб“ теж не відповідає Конституції України, оскільки у них „не визначено які саме права в умовах встановлення карантину і на який період часу можуть бути обмежені“ .

"Суддя-доповідач під час пленарного засідання повідомив, що з метою забезпечення повного і об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення направлено запити до державних органів та установ для з’ясування позицій з питань, порушених у конституційному поданні", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулася до Конституційного Суду України з поданням про визнання неконституційними окремих положень законів у сфері охорони здоров’я в умовах медреформи та боротьби з коронавірусом.



