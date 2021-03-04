КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи стосовно подання Денісової щодо медреформи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Велика Палата Конституційного суду України перейшла до закритої частини розгляду справи стосовно подання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо медичної реформи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.
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"Суд, дослідивши матеріали справи на відкритій частині, перейшов до закритої частини для ухвалення рішення", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що під час відкритої частини пленарного засідання КСУ заслухав інформацію судді-доповідача Віктора Городовенка щодо змісту конституційного подання та підстав для відкриття конституційного провадження у справі.
Суддя-доповідач зазначив, що обґрунтовуючи неконституційність оспорюваних положень Основ, Закону № 76 автор клопотання наголошує, що вони порушують низку норм Конституції України, зокрема її статтю 49, якою гарантовано „нескорочення існуючої мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я“.
"Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вважає, що правозастосування оспорюваних положень Основ „у практиці органів місцевого самоврядування нерідко призводить до необґрунтованого припинення діяльності закладів охорони здоров’я, які надають членам територіальних громад медичну допомогу й необхідні медичні послуги“; скорочення існуючої мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я є зниженням кількісних показників забезпеченості населення медичною допомогою", - зазначається в повідомленні.
Суб’єкт права на конституційне подання також обстоює позицію, що положення частини шостої статті 4 Закону № 2168 крім випадків, встановлених законом, „є неконституційним, оскільки не відповідає конституційним умовам правомірності обмежень права на охорону здоров’я“, а „існування можливості звуження програми медичних гарантій у наведеному законодавчому положенні… суперечить Конституції України“.
На думку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, положення частини четвертої статті 29 Закону № 1645, відповідно до якої „встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб“ теж не відповідає Конституції України, оскільки у них „не визначено які саме права в умовах встановлення карантину і на який період часу можуть бути обмежені“ .
"Суддя-доповідач під час пленарного засідання повідомив, що з метою забезпечення повного і об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення направлено запити до державних органів та установ для з’ясування позицій з питань, порушених у конституційному поданні", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулася до Конституційного Суду України з поданням про визнання неконституційними окремих положень законів у сфері охорони здоров’я в умовах медреформи та боротьби з коронавірусом.