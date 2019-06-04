КС України розгляне форму провадження щодо подання 62 нардепів про розпуск ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Сьогодні Конституційний суд України розгляне визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України указу про розпуск парламенту, пише УНН з посиланням на прес-службу КС України.
“Розгляд питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів”, — вказано у повідомленні суду.
Нагадаємо, більшість суддів Конституційного суду України вважають указ Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради неконституційним. Джерело відмітило, що наразі позиція суддів Конституційного суду України щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського не змінилася і вони продовжують вважати, що дане рішення не відповідає головному закону країни.