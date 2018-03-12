КС РФ підтвердив виклик російських суддів до ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Конституційний суд Росії підтвердив отримання виклику суддів КС РФ в Генеральну прокуратуру України у зв'язку з підозрою в співучасті в посяганні на територіальну цілісність України через події у Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на РИА Новости.
"Пакет від Генпрокуратури України отримано", - повідомив представник КС РФ.
Раніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України повідомила про підозру голові і 18 суддям Конституційного суду Російської Федерації за визнання, всупереч російському і міжнародному законодавству, "договору" між РФ і так званою "республікою Крим" про прийняття до складу РФ цього квазіутворення.